Na Novosadskom veľtrhu bude zajtra otvorený Knižný veľtrh a Výstava umenia Art Expo. Slávnostné otvorenie je naplánované na 11. hodinu.
Bohatý program potrvá do 23. marca a vstup na veľtrh bude zdarma.
Aj tohto roku bude osobitná pozornosť venovaná vydavateľskej činnosti národnostných rád národnostných menšín. Podľa programu veľtrhu v stredu 18. marca v Hale 1 na stánku Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá od 14.00 svoju vydavateľskú činnosť bude prezentovať Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a od 15.00 Slovenský kultúrny klub.
Na sociálnych sieťach Novosadského veľtrhu prebieha súťaž až do začiatku veľtrhu. Od 17. marca budú mať návštevníci podujatia možnosť zapojiť sa do darčekovej hry, ktorú Novosadský veľtrh pripravil v spolupráci s vystavovateľmi. Hra bude prebiehať do 23. marca a na účasť bude potrebné vhodiť vyplnený kupón do jasne označenej schránky. Žrebovanie kupónov s menami výhercov balíkov kníh sa bude konať každý deň o 19.00 hodine. Posledný deň veľtrhu, v pondelok 23. marca, sa žrebovanie uskutoční o 14.00 hodine.