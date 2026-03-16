V noci z nedele na pondelok sa v hollywoodskom Dolby Theatre uskutočnil 98. ročník udeľovania cien Americkej filmovej akadémie – Oscarov. Ako informujú viaceré svetové médiá, slávnostný večer moderoval komik a televízny moderátor Conan O’Brien a počas galavečera boli ocenené najlepšie filmy a filmári za uplynulý rok.
Najväčším víťazom večera sa stal film One Battle After Another režiséra Paula Thomasa Andersona, ktorý získal viacero zlatých sošiek vrátane ceny za najlepší film a najlepšiu réžiu, uvádza agentúra Reuters.
V hereckých kategóriách zaujal Michael B. Jordan, ktorý získal Oscara za najlepšieho herca za výkon vo filme Sinners. Podľa magazínu Vanity Fair ide o jeho prvé víťazstvo v tejto prestížnej kategórii. Oscara za najlepšiu herečku získala Jessie Buckley za historickú drámu Hamnet.
Ocenenie za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe získala Amy Madigan za film Weapons. Film Sinners, ktorý patril medzi najčastejšie nominované, získal napokon viacero cien vrátane ocenenia za pôvodný scenár, hudbu a kameru, uvádza Reuters.
V ďalších kategóriách zaujal animovaný film KPop Demon Hunters, ktorý získal Oscara za najlepší animovaný film aj za najlepšiu pôvodnú pieseň. Ako informuje magazín Entertainment Weekly, za najlepší zahraničný film bol vyhlásený nórsky titul Sentimental Value a cenu za najlepší dokument získal film Mr. Nobody Against Putin.