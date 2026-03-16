Seniori Volejbalového klubu Kulpín odohrali v sobotu 14. marca zápas v Sriemskych Karlovciach, kde hosťovali tímu VK Stražilovo. Domáci tím je omladený, veľmi kvalitný a perspektívny, zatiaľ čo VK Kulpín má skúsené a takisto kvalitné družstvo, v ktorom pôsobí aj niekoľko mladých a talentovaných hráčov.
Diváci videli bojovný zápas, v ktorom mali prevahu hostia, hoci aj domáci kládli pozoruhodný odpor. Stretnutie sa skončilo výsledkom 0 : 3 v prospech kulpínskych volejbalistov. Výsledky po setoch: 21 : 25, 21 : 25, 19 : 25.
VK KULPÍN: Stanislav Zima, Erik Kreko, Boris Relota, Darko Ćirić, Ilija Ljubojević, Duško Babić, Vučeta Pešikan, Aleksa Grubešić, Vuk Barišić, Nemanja Milutinović, Maksim Teslić, Aleksandar Stančul a Uroš Gajić.
V sobotu 21. marca bude v Kulpíne hosťovať tím VK Severni Banat z Kikindy.