1521 – portugalský moreplavec pôsobiaci v španielskych službách Fernao de Magalhaes (Magellan) dosiahol brehy Filipín.
1717 – narodil sa František Weiss, slovenský matematik a astronóm.
1789 – narodil sa nemecký fyzik a priekopník výskumu elektriny Georg Simon Ohm, autor zákona elektrického obvodu, či objavu závislosti elektrického prúdu od napätia a odporu.
1828 – narodil sa v Slavošovciach evanjelický farár, pedagóg, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor, literárny kritik a významný folklorista Pavol Dobšinský.
1839 – narodil sa Sully Prudhomme, francúzsky básnik a esejista, prvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.
1923 – narodil sa Vasa Popović, srbský spisovateľ, novinár a humorista.
1926 – narodil sa Jerry Lewis, známy americký komik.
1940 – narodil sa taliansky filmový režisér Bernardo Bertolucci. Jeho film z roku 1985, Posledný cisár – skutočný príbeh posledného čínskeho cisára Pu Yi, získal deväť Oscarov vrátane ceny za najlepšiu réžiu a najlepší film.
1963 – v Bratislave mal premiéru dvojdielny farebný film režiséra Paľa Bielika Jánošík.
2002 – zomrel srbský divadelný a filmový herec Danilo Bata Stojković.
2025 – v diskotéke Puls v Kočanoch v Severnom Macedónsku vypukol požiar, pri ktorom zahynulo 63 osôb a 193 bolo zranených.