1493 – do Španielska sa vrátil objaviteľ Nového sveta Krištof Kolumbus zo svojej prvej plavby do Ameriky.
1820 – Maine sa stalo 23. štátom USA.
1830 – narodil sa Paul Johann Ludwig Heyse, nemecký básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ, nositeľ Nobelovej ceny.
1848 – zhromaždením robotníkov a študentov sa začala v Pešti buržoázna revolúcia v Uhorsku za demokratické reformy a nezávislosť krajiny od viedenského dvora. Na zhromaždení prijali 12-bodový program Žiadosti uhorského národa.
1882 – slovenskí študenti v Prahe založili spolok slovenských akademikov Detvan. Jeho prvým predsedom sa stal Jaroslav Vlček.
1937 – doktor Bernard Fantus zriadil v nemocnici Cook County v Chicagu prvú ústrednú krvnú banku, v ktorej uchovávali krvné konzervy pre transfúzie.
1939 – nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Protektorát Čechy a Morava.
1943 – narodil sa David Cronenberg, kanadský filmový režisér. Medzi jeho najznámejšie diela patria filmy Videodrome, Dead Ringers, Crash a eXistenZ.
1990 – Michail Sergejevič Gorbačov bol zvolený za prvého prezidenta ZSSR.
2006 – Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou hlasov prijalo rezolúciu o vzniku Rady OSN pre ľudské práva, ktorá nahradila Komisiu OSN pre ľudské práva.