1074 – v bitke pri Mogyoróde (Maďarsko) boli porazené vojská uhorského kráľa Šalamúna. Uhorským kráľom sa stal jeden z víťazov, knieža Gejza.
1776 – narodila sa Eustahija Arsićová, prvá srbská spisovateľka. Zaujímala sa o prírodné vedy a bola zástankyňou vzdelávania žien.
1804 – narodil sa hudobný skladateľ a huslista Johann Strauss st. Bol otcom slávnejšieho skladateľa Johanna Straussa ml.
1850 – v Banskej Štiavnici vyšlo prvé číslo časopisu Cyrill a Method, v ktorom sa vydavateľ a redaktor Ján Palárik usiloval o zblíženie evanjelikov a katolíkov.
1879 – narodil sa židovský nemecko-americký fyzik Albert Einstein.
1883 – zomrel nemecký filozof a ekonóm Karl Marx, tvorca klasickej podoby teórie komunizmu.
1913 – narodil sa spisovateľ, prekladateľ a redaktor Dominik Tatarka, ktorý bol výraznou spisovateľskou a neskôr aj disidentskou osobnosťou na Slovensku, respektíve v Československu.
1931 – v Novom Sade otvorili prvý Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Výstavný priestor bol v dnešnej Šumadijskej ulici.
1932 – narodil sa spisovateľ a novinár Miroslav Antić.
2002 – najvyšší predstavitelia Spolkovej republiky Juhoslávie a dvoch členských republík sa sprostredkovaním Európskej únie dohodli na reorganizácii vzťahov medzi Srbskom a Čiernou Horou. Predchádzajúca federácia bola reorganizovaná na Srbsko a Čierna Hora.