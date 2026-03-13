Pri príležitosti výročia narodenia Miroslava Miku Antića a v rámci podujatia Antićove dni členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šajinovićová, predseda Rady pre kultúru mesta Nový Sad Gyula Kis a zástupkyňa riaditeľa Kultúrneho centra Nového Sadu Sunčica Markovićová položili vence na hrob Miku Antića na Mestskom cintoríne.
Pri tejto príležitosti Čeremidžićová-Šajinovićová zdôraznila, že Nový Sad je mesto, ktoré pestuje kultúru pamäti a s úctou uchováva spomienku na svojich veľkých tvorcov.
„Mika Antić je jedným z nesmrteľných, ktorí formovali ducha Nového Sadu. Jeho výnimočné literárne dielo je a bude majákom, orientačným bodom a hviezdou sprievodkyňou pre generácie Novosadčanov. Nový Sad je mestom kultúry, ktoré vie uchovávať spomienku na svojich velikánov a pestovať kultúru pamäti. Prostredníctvom podujatia Antićove dni uchovávame spomienku na veľkého básnika a odovzdávame ju ako odkaz dobroty a krásy novým generáciám. Mikova poézia nám aj dnes pripomína, aby sme milovali, tvorili a snívali – práve tak, ako Nový Sad vždy žil,“ uviedla Čeremidžićová-Šajinovićová.
Podujatie Antićove dni, ktoré sa v Novom Sade koná už po devätnásty raz, sa začína dnes a potrvá do 20. marca. Tohtoročným laureátom Ceny Miroslava Antića je básnik Pero Zubac za zbierku Vôňa starého striebra.
Počas trvania Antićových dní bude mať publikum príležitosť zoznámiť sa s dielom a životom básnika Miroslava Miku Antića, zúčastniť sa básnických večerov, diskusií a výstav, ako aj pozrieť si film Vnútorné oceány, ktorý nakrútil jeho syn Igor Antić.