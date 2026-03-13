Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić sa včera stretol so zástupcami Združenia chovateľov hovädzieho dobytka plemena limuzín Srbska, s ktorými hovoril o otázkach významných pre zlepšenie živočíšnej výroby a fungovanie systému podpôr v poľnohospodárstve.
Počas stretnutia sa hovorilo o dynamike vypisovania verejných výziev a vyplácania podpôr, o investičných opatreniach určených pre poľnohospodárske hospodárstva, ako aj o výzvach, s ktorými sa producenti stretávajú v každodennej výrobe.
Minister informoval, že vypísanie verejných výziev na niektoré opatrenia v živočíšnej výrobe sa očakáva už počas apríla, v súlade s Kalendárom podpôr, ktorý ministerstvo po prvý raz zverejnilo v tomto roku. Poukázal na to, že bude prebiehať práca na zrýchlení procedúr, aby poľnohospodárskym výrobcom boli finančné prostriedky vyplatené v čo najkratšom čase.
Účastníci stretnutia sa dotkli aj povinnosti preukazovania využitia podpôr účtovnými dokladmi, pričom bolo spresnené, akým spôsobom a v ktorých prípadoch sa budú náklady považovať za oprávnené.
Ako sa uvádza v oznámení, v nasledujúcom období sa plánuje organizovanie ďalších tematických stretnutí, na ktorých sa podrobnejšie prerokujú otázky zlepšenia systému podpôr, rozvoja živočíšnej výroby a posilnenia konkurencieschopnosti domácej poľnohospodárskej výroby.