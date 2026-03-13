Miestna organizácia penzistov z Báčskeho Petrovca vyzvala svojich členov, aby spoločne oslávili Medzinárodný deň žien vo štvrtok 12. marca v miestnej reštaurácii. Záujem o družbu penzistov bol veľký a sieň bola plná. Každý prišiel na vlastné náklady.
Podujatie bolo venované Medzinárodnému dňu žien a jeho súčasťou bol aj tematický program, v ktorom účinkovali Svetoslav Majera, Miroslav Dobrovoljski-Rančer, Katarína Arňašová a Zuzana Hmiráková, ktorá dôchodcov i privítala a popriala im príjemné strávenie dňa.
Organizátori pripravili bohaté občerstvenie a rôzne pochúťky, pričom dobrú atmosféru zabezpečila živá hudba v podaní hudobníkov Jaroslava Brtku a Viktora Savića.
Oslava sviatku žien, hoci aj trochu oneskorene, sa uskutočnila v príjemnej spoločnosti pri slávnostnom obede, kultúrno-umeleckom programe a tanci.