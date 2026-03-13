1741 – narodil sa vo Viedni osvietenský panovník, rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ Jozef II., ktorý bol najstarším synom kráľovnej Márie Terézie.
1781 – britský astronóm Friedrich William Herschel objavil planétu Urán.
1855 – zomrel srbský maliar a spisovateľ Dimitrije Avramović, jeden zo zakladateľov romantizmu v srbskom maliarstve.
1881 – zomrel na následky atentátu ruský cár Alexander II.
1895 – v New Yorku zhorelo laboratórium Nikolu Teslu.
1913 – narodil sa Sergej Michalkov, ruský spisovateľ, akademik. Je známy najmä ako klasik ruskej detskej literatúry, je autorom textu hymny bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj súčasnej hymny Ruska.
1975 – zomrel spisovateľ Ivo Andrić, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, člen Srbskej kráľovskej akadémie. Študoval literatúru a dejiny v Záhrebe, Krakove, Grazi a vo Viedni.
1988 – do prevádzky uviedli tunel pod vodou Seikan, spájajúci japonské ostrovy Honšú a Hokkaido.
1992 – východné Turecko postihlo ťažké zemetrasenie (6,2 stupňa Richterovej stupnice), poškodená bola najmä provinčná metropola Erzincan a zahynulo najmenej 570 osôb.