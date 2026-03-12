Dnes zasadalo Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec. Na rokovacom programe boli najmä body týkajúce sa práce v minulom roku, ako aj plány na rok 2026 inštitúcií v obci: Strediska pre sociálnu prácu, Múzea vojvodinských Slovákov, Knižnice Štefana Homolu a Predškolskej ustanovizne Včielka.
Na zasadnutí boli prítomné aj riaditeľky týchto inštitúcií: Biljana Drakulićová, Anna Séčová-Pintírová, Vesna Valihorová-Filipovićová a Anna Laćarková, ktoré podali tieto správy obecným výborníkom.
Prítomných 22 výborníkov schválilo aj správy o práci, finančné správy a plány práce miestnych spoločenstiev v Báčskom Petrovci, Hložanoch a Kulpíne. Predstavili ich poverenci Ján Lačok, Stanislav Srnka a tajomník Dušan Plachtinský.
Súčasťou rokovania bola aj správa o práci Obecnej rady, predsedu a Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. Strednodobý plán obce 2026 – 2028, Správu o práci Obecnej rady a správu o práci predsedu obce podala predsedníčka Viera Krstovská. Medzi najdôležitejšie projekty v roku 2025 vyzdvihla komunálne vybavenie priemyselnej zóny, rehabilitáciu Kulpínskej ulice v Báčskom Petrovci, zadováženie nového komunálneho vozidla na zber odpadu či energetickú sanáciu domov a bytov.
Výborníci prerokovali aj Uznesenie o začiatku vypracovania Územnej stratégie pre mestskú oblasť mesta Nový Sad a obcí Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Báč, Odžaci a Apatín, ako aj Lokálny akčný plán pre vzdelávanie Rómov na obdobie rokov 2026 – 2030.