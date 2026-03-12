V miestnostiach Knižnice Michala Babinku v Kysáči Zväz združenia bojovníkov NOB Kysáča, ich potomkov a sympatizantov v spolupráci s Knižnicou Michala Babinku včera usporiadali program venovaný Dňu žien, pri príležitosti ktorého sa upriamili nielen na ženu dneška, ale aj na ženu minulosti.
Všetkých prítomných a hostí privítala predsedníčka ZZBNOB Anna Legíňová a prihovorila sa aj knihovníčka Dragana Surová, ktorá okrem iného bližšie ozrejmila veľkú zásluhu Clary Zetkinovej, ženy, ktorej meno navždy bude stáť v dejinách v boji za práva žien.
O ženách, účastníčkach v NOB, a ich utrpeniach prečítala predsedníčka Legíňová, medzi ktorými vyzdvihla Zuzanu Kardelisovú-Veru, Annu Kardelisovú-Kaťušu, Zuzanu Kardelisovú, zvanú Naša mama, manželku Andreja Kardelisa-Vlada, ako i učiteľku Vieru Porubskú, ktorá, ako povedala Legíňová, jediná organizovala akcie zriaďovania hrobov padlých bojovníkov v 2. svetovej vojne. Pozastavila sa i nad osobnosťou farárky Evanjelickej metodistickej cirkvi Anny Pálikovej-Kunčákovej, ktorá zanechala hlbokú stopu nielen doma, ale i širšie, ako i Márie Petríkovej a Márie Gaškovej ako predstaviteliek jednoduchých, obyčajných žien. Nakoniec vzdala hold všetkým ženám.
Knihovníčka D. Surová vo svojom prejave nadviazala na úlohu a aktivity žien v našom prostredí, tiež načrela do minulosti a pripomenula významné ženy, konkrétne sa zamerala na členky Spolku československých žien, v čele ktorého sa väčšinou nachádzali manželky a príbuzné významných osobností kultúrneho života v tomto prostredí – Štefániu Mičátkovú, Ľudmilu Hurbanovú a Eržiku Mičátkovú, priblížila činnosť profesionálnej maliarky a grafičky Anny Pixiadesovej a nakoniec aj Zuzany Kardelisovej, divadelníčky ochotníčky a učiteľky, ktorej meno nosí Festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili mladí chóristi – žiaci 3. 1 triedy a recitáciami sa prejavili Filip Vrška, žiak 2. 1, Dunja Filipovićová a Saňa Šmitová, žiačky 3. 1 triedy Základnej školy Ľ. Štúra v Kysáči, ktorí sa vyučujú srbský jazyk. Pieseň Myška si hľadá majstra autorky textu a hudby A. Legíňovej zaspievala Saňa Šmitová. Hrou na husliach program ozvláštnila Lucia Stajićová.
Vydarený kultúrno-umelecký program pohladil dušu každej prítomnej ženy a následné občerstvenie sa stalo príjemnou bodkou za oslavou ich jedinečnosti a nenahraditeľnosti.