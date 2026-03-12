Minister školstva Dejan Vuk Stanković dnes navštívil Starú Pazovu. Spolu s predsedom obce Đorđem Radinovićom absolvovali prehliadku budovy ZŠ Boška Palkovljevića-Pinkiho, kde v súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia a dostavba.
Minister školstva pripomenul, že táto škola v Starej Pazove má dlhú tradíciu a prvá škola datuje ešte z roku 1740. Nachádza sa v blízkosti pravoslávneho kostola, čo podľa ministra vytvára unikátne prepojenie svetského a duchovného vzdelávania. „Práce prebiehajú stanovenou dynamikou a rekonštrukcia objektov je možná len vďaka úspešnej lokálnej samospráve,“ zdôraznil Dejan Vuk Stanković a zároveň pochválil vedenie obce, ktoré je odhodlané usmerniť nemalé prostriedky do zveľadenia podmienok výučby v tejto ustanovizni zasluhujúcej si rešpekt. Počas obchôdzky sa zmienil aj o aktuálnej situácii v ministerstve, ktoré má na starosti, a plánoch na nadchádzajúce obdobie.
Žiakov a zamestnancov školy čakajú po ukončení prác početné novinky a výrazne lepšie podmienky. Zrekonštruovaná škola prinesie nové možnosti vzdelávania a mimoškolských aktivít.
Rekonštrukcia a dostavba, ktorú navštevuje približne 850 žiakov, je najväčším infraštruktúrnym projektom v histórii Obce Stará Pazova, ktorý lokálna samospráva financuje samostatne. Počas rekonštrukcie prebieha výučba v ostatných dvoch základných školách (Janka Čmelíka a Simeona Aranického) a v upravených priestoroch bývalého farského domu, ktorý obec odkúpila a prispôsobila školským potrebám.
Celková hodnota investície vrátane vybavenia presiahne 600 miliónov dinárov. Samotná realizácia prác predstavuje približne 444 miliónov bez DPH. Po dokončení bude do školy vložený kompletne nový mobiliár. Riaditeľka školy Gordana Babićová zdôraznila, že niektoré časti budovy sú staršie ako sto rokov a sú chránenými pamiatkami kultúry. Na stavbe sa preto aplikujú najmodernejšie techniky a štandardy tak, aby bola budova dlhodobo bezpečná a plne prispôsobená potrebám žiakov a učiteľov.
Minister a predseda obce vyjadrili spokojnosť s kvalitou aj tempom realizácie prác. Podľa zmluvy majú byť práce ukončené do polovice roka 2027, pričom predseda Radinović však vyjadril presvedčenie, že by mohli byť ukončené aj do konca tohto roku.