Včera sa v zborovni ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci konalo stretnutie zainteresovaných strán, organizované v rámci implementácie Lokálneho plánu spravovania odpadom Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2023 – 2032.
Tento plán ako jeden z kľúčových strategických smerov definuje zlepšenie systému primárneho triedenia a nakladania s biologickým odpadom s posilnením inštitucionálnych kapacít a aktívnym zapojením miestnej komunity do implementácie plánovaných opatrení.
Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom spoločnej práce a otvoreného dialógu zhodnotiť súčasný stav nakladania s bioodpadom v obci, vymeniť si skúsenosti a príklady dobrej praxe, ako aj identifikovať konkrétne a realistické kroky na zlepšenie systému v nasledujúcom období v súlade s platnými strategickými dokumentmi.
Osobitná pozornosť bola venovaná aktívnej účasti občanov ako kľúčových aktérov zmeny, pretože udržateľný systém nakladania s bioodpadom nemožno vytvoriť bez zmeny každodenných návykov, zodpovedného nakladania s bioodpadom a priamej účasti občanov na primárnom triedení.
Stretnutie otvoril koordinátor projektu URBACT Pioneers Accelerator Branimir Prnjić, a potom obecná inšpektorka pre ochranu životného prostredia Tatiana Milina Turanová odprezentovala, ako urobiť dobrý kompost a aké chyby pri zakladaní kompostov ľudia robia a akým spôsobom ich eliminovať. V pokračovaní stretnutia svoje dojmy z návštevy slovinského Mariboru, kde si v rámci projektu pozreli, ako v súčasnosti spravujú bioodpad, hovorila riaditeľka Verejného komunálneho podniku Komunalac z Petrovca Marína Sabová.
Stretnutie bolo koncipované ako pracovné a interaktívne, s plánovanou prácou v menších skupinách, s cieľom poskytnúť konkrétne návrhy a jasné ďalšie kroky na ďalšiu implementáciu opatrení stanovených v miestnom pláne nakladania s odpadom.
Úloha komunálneho podniku a lokálneho hospodárstva v budúcnosti bude vnímaná ako podpora tohto procesu – prostredníctvom zabezpečenia technických, organizačných a trhových podmienok na spracovanie bioodpadu, rozvoja cirkulárneho hospodárstva a prepojenia miestneho systému s trhom s druhotnými surovinami. Na stretnutí odznelo, že aj regionálna skládka od konca roka 2027 a úkony späté s jej pôsobením by mali výrazne zlepšiť situáciu v tejto oblasti aj v Obci Báčsky Petrovec.
Stretnutie v mene organizačného a projektového tímu Obce Báčsky Petrovec koordinovali z Kancelárie pre miestny ekonomický rozvoj Obce Báčsky Petrovec.