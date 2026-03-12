Prvé zápasy osemfinále UEFA Ligy majstrov ponúkli divákom veľmi zaujímavý futbal. Zápasy boli príliš zaujímavé, lebo bolo vsietených množstvo gólov, čo je na dnešné pomery a aktuálnu podobu futbalu možno trochu aj netypické.
Zvlášť treba do popredia vysunúť dva fakty. Prvý sa vzťahuje na neraz spomenutý nórsky celok Bodø/Glimt, ktorý dosiahol v Lige majstrov už piaty triumf za sebou a je veľmi blízko k postupu do štvrťfinále. Klub zo severu Európy na domácej pôde porazil portugalský Sporting CP výsledkom 3 : 0, takže na odvetu do Lisabonu cestuje s významným náskokom. Nóri v posledných dvoch kolách ligovej fázy vyhrali nad Manchestrom City a Atléticom Madrid a práve tie víťazstvá im aj priniesli postup do play-off. Tu sa však nezastavili a po dvoch triumfoch nad milánskym Interom (minuloročným finalistom) – doma i na pôde súpera – sa suverénne dostali do osemfinále. Žreb im priniesol súpera na mieru a v prvom zápase sa ukázalo, že Bodø/Glimt triumfy nedosiahol náhodou. Portugalský Sporting tak bude v odvetnom zápase mať ťažkú úlohu a neutrálni fanúšikovia by určite nemali nič proti tomu, aby nórsky príbeh aj ďalej pokračoval.
Druhou zaujímavosťou sú veľmi zlé vydania klubov z anglickej Premier League, považovanej za najsilnejšiu ligu sveta. V osemfinále súťaže hrajú všetci predstavitelia Anglicka, ktorí do súťaže aj vstúpili, teda šiesti. V tomto kole a aspoň v prvých zápasoch im to vonkoncom nevyšlo. Dosiahli len dve remízy a až štyri prehry. Vypadnutie hrozí predovšetkým Tottenhamu, ktorý vonku prehral výsledkom 2 : 5 proti madridskému Atléticu, podobne je na tom Chelsea po prehre 2 : 5 s PSG v Paríži, či Manchester City, ktorý v derby stretnutí s Realom v Madride prehral 0 : 3.
O niečo v lepšej pozícii je napriek prehre Liverpool, ktorý v Istanbule s Galatasarayom prehral 0 : 1, zatiaľ čo Newcastle United a Arsenal majú aktívny výsledok, keďže remizovali s Barcelonou či Bayerom Leverkusen.
Odvetné zápasy sú na programe o týždeň, potom nasleduje štvrťfinále
Vzhľadom na to, že v osemfinále figuruje až šesť zástupcov Anglicka a v žiadnom z dvojzápasov sa navzájom nestretli, zostáva spomenúť už len posledné dve stretnutia.
Presnejšie jedno, keďže o zápase Bodø/Glimt – Sporting už bola reč. Zostáva duel Atalanta – Bayern Mníchov. Zdá sa však, že odveta v Nemecku bude už len formalitou, keďže Bavori boli v Bergame nemilosrdní a vyhrali až 6 : 1.
Odvetné zápasy osemfinále Ligy majstrov sú na programe už budúci týždeň, znovu v utorok a v stredu. Po nich bude nasledovať kratšia prestávka a prvé štvrťfinálové zápasy sú stanovené na 7. a 8. apríla, o týždeň aj odvetné.
Víťaz Ligy majstrov UEFA 2025/2026 sa automaticky kvalifikuje do ligovej fázy tejto súťaže v nasledujúcej sezóne. Zároveň si zabezpečí miestenku vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA 2026 a v skupinovej fáze Majstrovstiev sveta klubov FIFA 2029. Podobne ako v minulosti, šampión Ligy majstrov získa aj právo hrať proti šampiónovi Európskej ligy 2025/2026 v Superpohári UEFA.