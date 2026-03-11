V tomto mesiaci sa v Trsteniku uskutočnil Funakoshi Cup, súťaž organizovaná v rámci JKA Shotokan Srbsko Karate klubom Prva Petoletka.
Na turnaji sa zúčastnilo 30 klubov a približne 500 súťažiacich, ktorí súťažili individuálne aj tímovo v kategóriách kata, dohodnutý sparing a zápasy.
Karate klub Dolina z Padiny reprezentovalo päť karatistov, ktorí dosiahli výborné výsledky a spolu získali desať medailí – tri zlaté, dve strieborné a päť bronzových.
Najúspešnejšou bola Sofia Domovská, ktorá si vybojovala dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Timea Tomanová získala jednu bronzovú medailu. Ivan Kotváš pridal jednu striebornú a tri bronzové medaily a Gabriel Cicka jednu zlatú medailu.
Karatistov počas súťaže viedol a podporoval tréner Mário Boboš.