Klub poľnohospodárov v Pivnici organizuje jarnú akciu rovnania poľných ciest v pivnickom chotári. Akcia sa uskutoční v piatok 13. marca.
Zhromaždenie účastníkov je naplánované o 8. hodine na silbašskej ceste. Do akcie sa môžu zapojiť všetci poľnohospodári s traktormi a vhodnými prívesnými strojmi, ktorí chcú prispieť k úprave poľných ciest.
Po ukončení prác bude pre všetkých účastníkov zabezpečený spoločný obed v sieni Dobrovoľného hasičského spolku v Pivnici.
Organizátori pripomínajú, že poľné cesty slúžia všetkým poľnohospodárom, preto sú na akciu pozvaní všetci, ktorí ich počas roka využívajú.