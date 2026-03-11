Kultúrno umelecký spolok Petrovská družina v Báčskom Petrovci otvára dvere novým členom, ktorí chcú tancovať, spievať a spolu s nimi zachovávať naše krásne tradície.
„Pridaj sa do jednej z našich skupín a zaži radosť z folklóru, priateľstva a vystúpení a staň sa súčasťou tradície,“ odkazujú petrovskí folkloristi.
Nábor prebieha do týchto skupín: skupinka Nádeje – 4 až 7 rokov, mladšia tanečná skupina – 8 až 13 rokov, staršia tanečná skupina – 14 až 22 rokov, seniorská tanečná skupina, mužské a ženské spevácke skupiny.
„Nezáleží na tom, či máš skúsenosti – stačí chuť a úsmev. Príď medzi nás a staň sa súčasťou Petrovskej družiny!“ uvádzajú.
Viac informácií je možné získať odoslaním správy na facebookovej stránke spolku alebo priamo v ich priestoroch každý deň od 19. hodiny.