1365 – vojvoda Rudolf IV. Habsburský založil Viedenskú univerzitu.
1721 – Matej Bel začal v Bratislave vydávať noviny Nova Posoniensia – Bratislavské noviny, ktoré vychádzali do septembra 1722 a boli prvými novinami v Uhorsku.
1856 – narodil sa srbský vojvoda Stepan-Stepa Stepanović, jeden z najvýznamnejších vojenských vodcov na Balkáne aj v prvej svetovej vojne.
1880 – narodil sa spisovateľ Vladislav Petković Dis, jeden z najtalentovanejších básnikov srbskej literatúry. Jeho báseň Možda spava je jedným z najvýraznejších lyrických výdobytkov symbolizmu v srbskej poézii.
1905 – kráľ Petar I. podpísal dekrét o univerzite, ktorá premenovala Veľkú školu na Belehradskú univerzitu.
1913 – Canberra sa stala hlavným mestom Austrálie.
1935 – zomrel srbský fyzik, elektroinžinier a vynálezca Mihailo Pupin.
1938 – jednotky nemeckého Wehrmachtu obsadili Rakúsko.
1945 – zomrela v koncentračnom tábore Bergen-Belsen Anna Franková, nemecké dievča, ktoré napísalo známy Denník Anny Frankovej.
1999 – Česko, Poľsko a Maďarsko sa stali členmi NATO.
2003 – v atentáte pred budovou vlády Srbska zavraždený bol Zoran Ðinđić, predseda vlády Srbska.
2010 – zomrela Dušanka Kalanj, hlásateľka a moderátorka Televízie Belehrad. Bola považovaná za príklad správneho vyjadrovania a prvá žena moderátorka Denníka TV Belehrad.