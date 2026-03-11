Na Majstrovstvách Vojvodiny pre pionierov a nádeje v Novom Sade, ktoré sa konali 8. marca, získal Dragan Vukelić, tréner Karate klubu Kovačica, plaketu za 50 rokov pôsobenia v karate a za osobitný prínos k rozvoju tohto športu.
Plaketu v mene Karate zväzu Vojvodiny odovzdala tajomníčka zväzu Vanja Savevská, zatiaľ čo predseda zväzu prof. Dr. Strahinja Tepavčević zdôraznil Vukelićovu výnimočnú oddanosť a významný vplyv na rozvoj karate v regióne.
Majster karate 7. danu Dragan Vukelić sa narodil v Bihaći, kde urobil aj svoje prvé kroky v karate ako člen KK Mladost. Svoju súťažnú kariéru budoval v KK Geroj Bihać a KK Polietilenka – PEB Bihać, kde sa viackrát stal seniorským majstrom Bosny a Hercegoviny a získal bronzovú medailu na seniorských majstrovstvách SFRJ v roku 1989 v Podgorici.
V tímových súťažiach nastupoval v republikovej lige aj federálnych ligách, pričom získal bronzové medaily s klubmi KK Dinamo Pančevo a KK Knežpolje Bosanska Dubica. Počas svojej kariéry bol vyhlásený za trénera roka v Bihaći (1991) a v Pančeve (1996). V roku 2018 získal ocenenie za športového pracovníka v Kovačici.
Vukelić je zakladateľom štyroch karate klubov: KK Polietilenka – PEB Bihać (1988), KK Pančevo (1994), KK Kovačica (2005) a KK Dolovo (2012). Tieto kluby dodnes aktívne pôsobia. Okrem toho bol v rokoch 1993 až 2002 inštruktorom bojových umení v 72. špeciálnej brigáde.
Okrem plakety za 50 rokov pôsobenia v karate je Vukelić aj držiteľom Zlatého odznaku Karate zväzu Vojvodiny z roku 2018, ktorý predstavuje najvyššie ocenenie zväzu. Jeho výnimočná kariéra súťažiaceho, trénera, inštruktora a športového pracovníka pokračuje dodnes a zanecháva výraznú stopu v karate komunite.
V Karate klube Kovačica momentálne prebieha nábor nových členov. Tréningy sa konajú v utorok a v piatok od 18.30 a prvý mesiac tréningov je pre nových členov bezplatný. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v klube alebo získať informácie u trénera Dragana Vukelića na telefónnom čísle 062 87 71 659.