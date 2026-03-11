V Kovačici sa včera uskutočnila obecná súťaž recitátorov, na ktorej sa predstavilo celkovo 60 účastníkov z Obce Kovačica. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, ktorí súťažili v nižšej a vyššej kategórii, ako aj pre gymnazistov.
V kategórii nižších ročníkov prvú cenu získali Jana Petrovičová, Katarína Šukundová a Antónia Katarína Hriešiková Pauzová. Druhú cenu získali Dunja Hadžijová, Henrietta Nyíregyháziová a Marta Cicková. Tretiu cenu si odniesli Una Živkovićová, Sofia Siantová, Dária Raduová a Melánia Bešková.
V kategórii vyšších ročníkov prvú cenu získali Biljana Tanja Šainová, Karol Lukáč a Nađa Hromčíková, druhú Iskra Stamenová, Marian Barbu a Dunja Zakićová, zatiaľ čo tretiu Hana Kačaporová Gašparová, Sebastian Kizúr, Irena Jonašku a Ana Ristinová.
V kategórii gymnazistov prvú cenu spolu s pochvalou poroty získala Natália Siantová, ktorá zároveň postúpila aj do zónovej súťaže.