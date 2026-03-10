Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes oznámilo, že vyhlásilo prvú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o schválenie úverovej podpory v poľnohospodárstve na rok 2026. Druhá verejná výzva je plánovaná na druhú polovicu roka.
V oznámení sa uvádza, že žiadosti sa podávajú od 10. marca do 30. júna prostredníctvom komerčných bánk, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s príslušným ministerstvom.
Úverová podpora je určená na financovanie rôznych činností v poľnohospodárstve, vrátane rozvoja živočíšnej výroby, rastlinnej výroby, ovocinárstva, vinohradníctva, záhradníctva a kvetinárstva, ako aj investícií do poľnohospodárskej mechanizácie a vybavenia.