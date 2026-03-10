Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić dnes odovzdal predstaviteľom komerčných bánk zmluvy na realizáciu úverovej podpory v poľnohospodárstve na rok 2026, čím sa umožnilo pokračovanie jedného z najvýznamnejších opatrení podpory domácich poľnohospodárskych výrobcov.
Do programu úverovej podpory pre poľnohospodárov je zapojených deväť bánk: Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna banka, Banka Intesa, ProCredit banka, Raiffeisen banka, Halk banka, UniCredit banka, OTP banka a Alta banka.
Minister uviedol, že na program subvencovaných úverov je v tomto roku zabezpečených 1,3 miliardy dinárov, pričom zdôraznil, že ide o ďalší dôkaz silného odhodlania štátu investovať do rozvoja domáceho poľnohospodárstva.
Zároveň oznámil, že dnes bola vyhlásená prvá verejná výzva v rámci tohto programu, ktorá potrvá do 30. júna tohto roka, a poľnohospodári budú môcť podávať žiadosti práve prostredníctvom komerčných bánk, ktoré podpísali zmluvy s ministerstvom.
Podľa jeho slov sú podmienky poskytovania úverov mimoriadne výhodné, pretože úvery sa schvaľujú v dinároch s lehotou splatnosti do troch rokov, resp. do piatich rokov pre niektoré účely.
Minister spresnil, že pre mladých poľnohospodárov do 40 rokov, ženy a gazdovstvá v oblastiach s ťažšími pracovnými podmienkami úroková sadzba je iba 1 %.