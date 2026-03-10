Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára v Selenči vydal CD nosič a USB kartičky s piesňami zo 44. ročníka Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Na nosičoch sú zaznamenané festivalové skladby, ktoré zazneli počas tohto tradičného hudobného podujatia venovaného tvorbe slovenskej menšinovej hudby v Srbsku.
Okrem fyzických nosičov budú jednotlivé piesne postupne sprístupňované aj na oficiálnom YouTube kanáli festivalu, aby boli dostupné širšiemu publiku doma i v zahraničí.
Vydanie CD nosičov a USB kartičiek predstavuje významný krok v uchovávaní a propagácii autorskej hudobnej tvorby slovenskej národnostnej menšiny, zároveň prispieva k dokumentovaniu festivalovej produkcie pre budúce generácie.
Projekt vydania nosičov finančne podporilo Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko.
CD nosiče budú dostupné v priestoroch spoluorganizátorov a spoluzakladateľov festivalu – Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestneho spoločenstva Selenča, Obce Báč a Kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára zo Selenče. Záujemcovia sa môžu ozvať aj prostredníctvom facebookovej stránky selenčského spolku. Nosiče budú zároveň rozdelené účastníkom 44. ročníka festivalu a v budúcnosti aj ďalším účastníkom.
Organizátori veria, že táto iniciatíva poslúži autorom piesní, skladateľom i interpretom ako motivácia na ďalšie zapájanie sa do festivalu a na tvorbu nových skladieb slovenskej populárnej hudby vo Vojvodine.