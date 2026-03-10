V centre Nového Sadu bol zriadený nový parkovací priestor. Nachádza sa na mieste bývalej garáže pri Srbskom národnom divadle a patrí do kategórie uzavretého parkoviska s rampou, kde je cena parkovania 50 dinárov za každú začatú hodinu, uvádzajú z Verejného komunálneho podniku Parking servis.
Novou organizáciou parkovania na tom istom priestore bolo upravené parkovisko s 84 parkovacími miestami, čo je o 30 viac, než bolo na dolnej platforme bývalej garáže.
Stará garáž fungovala v dočasnom režime viac než dvadsať rokov a pre nemožnosť predĺženia kolaudačného povolenia bola demontovaná.