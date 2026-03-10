Kultúrno-osvetový spolok Jednota v Hložanoch k Medzinárodnému dňu žien pripravil koncert s názvom Srdcom a piesňou pre ženy. Tento spevácky program sa uskutočnil v nedeľu 8. marca v Dome kultúry v Hložanoch a vystúpili v ňom viacerí domáci ochotníci, ale i renomovaní speváci.
Na javisku sa vystriedali od tých najmladších. Pred mikrofón si zastali a zaspievali Matej Panković, Michaela Hataľová a Kalina Mitrovićová, Igor Stupavský, Lara Vindišová, Mário Erak, Petra Jakušová, Timea Stupavská, Sára Eraková, Pavel Dobrík, Nataša Lomianska, Nika Miljevićová, Lejla Tasićová a v pokračovaní programu aj Irena Krišková, Iva Jakušová, Petra Dobríková, Vladimír Kriška, Katarína Dobríková, Adam Vladislav Stupavský, Jana Stupavská, Jaroslav Kriška, Vesna Murtínová, Rastislav Struhár a Ženská spevácka skupina.
Úpravu piesní mal na starosti harmonikár Ondrej Maglovský a spolu s ním pod taktovkou Ivana Galamboša na syntetizátore hrali aj Marína Glumcová na husliach, Vladimír Čáni na base a Miroslav Hemela na gitare. Náplň, prípravu a realizáciu koncertu mal na starosti Jaroslav Kriška za pomoci Kataríny Dobríkovej a program moderovala Iva Jakušová.
Koncert bol venovaný všetkým ženám – mamám, starým mamám a dcéram a pozostával z piesní členov KOS Jednota. „Darčeky sme vám odovzdali – ako naznačuje aj samotný názov nášho koncertu Srdcom a piesňou pre ženy – všetko išlo zo srdca. Ďakujeme, že ste s nami prežili toto výnimočné popoludnie naplnené hudbou, emóciami a radosťou. Nech tóny dnešných piesní rozvibrujú vaše srdcia, nech pripomenú krásu, silu a nežnosť žien a nech sa tento umelecký zážitok stane svetlom, ktoré vás bude sprevádzať aj po skončení koncertu,“ bolo počuť na záver.