S cieľom znížiť zápchy na mýtnych staniciach bude od 1. apríla povinné používanie TAG zariadení pre nákladné vozidlá. V spoločnosti Putevi Srbije uvádzajú, že ich plánom je do budúcnosti postupne zrušiť mýtne stanice s manuálnym výberom mýta na celom území krajiny. Táto zmena sa nebude týkať len vozidiel IV. kategórie, ale aj osobných vozidiel.
Ako uvádza portál Euronews Srbija, tradičné mýtne stanice s obsluhou majú byť nahradené systémom výberu mýta, ktorý nebude viditeľný pre ľudské oko. Ako vysvetlil riaditeľ sektora pre výber mýta Darko Savić, v prvej fáze sa to bude týkať iba nákladných vozidiel, no v budúcnosti budú všetky vozidlá prechádzať pod portálmi, ktoré budú registrovať TAG zariadenia, čím sa mýto automaticky uhradí.
„To znamená, že žiadna mýtna stanica na budúcej diaľnici, ktorej výstavba sa začala od Belehradu po Zreňanin, nebude mať klasické mýtne rampy, ale všetky vozidlá budú takýmto spôsobom platiť mýto. To isté nás čaká aj na Fruškohorskom koridore a na rýchlostných cestách, pričom sa to v prvom rade týka ťažkých nákladných vozidiel. V prvej fáze sa to nebude vzťahovať na ostatné kategórie vozidiel,“ povedal.