1628 – narodil sa taliansky lekár Marcello Malpighi, priekopník používania mikroskopu.
1831 – bola založená francúzska cudzinecká légia.
1875 – zomrel srbský politik, politický mysliteľ a spisovateľ Svetozar Marković.
1856 – zomrel spisovateľ Jovan Sterija Popović. Právo vyštudoval v Kežmarku a ako advokát pracoval v rodnom Vršci. Ako vedúci Ministerstva školstva Srbska vykonal priekopnícku prácu v organizácii vzdelávania, odštartoval iniciatívu na založenie Akadémie vied, Národnej knižnice a Národného múzea.
1876 – Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný telefonický hovor.
1888 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši lekár a dramatik Ivan Stodola, zakladateľ modernej slovenskej veselohry.
1940 – narodil sa Chuck Norris, americký herec.
1969 – James Earl Ray bol odsúdený na 99 rokov väzenia, obvinený zo zabitia amerického černošského vodcu Martina Luthera Kinga v apríli 1968. Neskôr nezávislé vyšetrovanie ukázalo, že dôveryhodnosť dôkazov FBI bola veľmi nespoľahlivá.
1973 – narodila sa česká modelka Eva Herzigová.
1977 – astronómovia objavili prstence Urána.
1982 – Juhoslávia obsadila prvé miesto v európskej superlige stolného tenisu.
2020 – v Taliansku vstúpil do platnosti dekrét, ktorý obmedzoval všetky pohyby, okrem výnimočných prípadov v dôsledku šírenia koronavírusu. Predchádzajúci deň bol v tejto krajine zaznamenaný drastický nárast počtu nakazených a zomrelo 463 ľudí.