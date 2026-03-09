Marec sa v rámci národnej kampane označuje ako mesiac boja proti rakovine. Z toho dôvodu Dom zdravia Nový Sad pozýva ženy vo veku od 25 do 64 rokov, aby sa zapojili do skríningového programu na včasné odhalenie rakoviny krčka maternice.
Zapojiť sa môžu ženy, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch alebo dlhšie neabsolvovali gynekologické vyšetrenie a ktorým nebol vykonaný PAPA test.
Vyšetrenie je bezplatné a môže sa objednať telefonicky cez Call centrum Doma zdravia na čísle 021 4879 000, telefonicky u vedúcej sestry vybraného gynekológa alebo osobne na recepcii Gynekologického oddelenia, každý pracovný deň od 7.00 do 20.00 hod.
Pri objednávaní termínu je vhodné uviesť, že ide o vyšetrenie v rámci skríningového programu. Vyšetrenia sú dostupné aj ženám, ktoré nemajú vybraného gynekológa alebo nemajú zdravotné poistenie.