Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci pre milovníkov výtvarného umenia v Galérii Zuzky Medveďovej v predvečer Dňa žien pripravilo ďalšiu výstavu. Po minuloročnej prezentácii španielskych majstrov návštevníci v sobotu večer 7. marca mohli obdivovať diela svetovo uznávaných umelcov. Výstava je tematická a zachytáva rôznymi štýlmi znázornené zamilované páry.
Výstava Zamilované páry priniesla emotívne a inšpiratívne zobrazenia lásky prostredníctvom diel veľkých francúzskych a svetových umelcov, akými sú Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso a ďalší, ktorí formovali umenie 20. storočia. Prostredníctvom rôznych umeleckých štýlov návštevníci mali príležitosť vnímať lásku ako silný zdroj inšpirácie, ale aj ako zložitý emocionálny vzťah plný vášne, nehy a intimity.
Prítomných privítala riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová. Na vernisáži sa v mene spoluorganizátora výstavy Stredoeurópskeho kultúrneho centra v Novom Sade prihovoril Mihajlo Nestorović, ktorý hovoril o 23 originálnych prácach svetových umelcov zo súkromných zbierok, vytvorených počas jedného storočia a vystavených v petrovskej galérii. Ide predovšetkým o litografie a ďalšie grafické techniky.
O výstave svoje impresie predniesla aj grafička a profesorka výtvarnej kultúry Daniela Marková. „Ide o grafické listy – litografie, rytiny či ďalšie grafické techniky, ktoré nám umožňujú vidieť, ako veľkí majstri pracovali s líniou, skratkou a výtvarným gestom. Každý z nich pristupuje k motívu páru inak, no všetci dokazujú, že aj jednoduchý motív môže niesť veľmi hlboký umelecký obsah. Pre nás je zároveň výnimočné, že sa s takýmito dielami môžeme stretnúť aj tu, v našom prostredí. Aj menšie miesto môže byť priestorom, kde sa stretáva lokálny kultúrny život s veľkým príbehom svetového umenia,“ uviedla Marková. Výstavu otvorila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková.
K otvoreniu tematickej výstavy krásne zapadol aj prednes dvoch pesničiek v predvedení chóru Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci pod taktovkou profesorky Niny Lečićovej-Mostarskej.