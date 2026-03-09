Vláda Srbska na dnešnom mimoriadnom zasadnutí prijala rozhodnutie o zákaze vývozu ropy a všetkých ropných produktov pre pohon motorov.
Ako sa uvádza v oznámení Ministerstva baníctva a energetiky, zákaz sa týka vývozu nafty, benzínu a surovej ropy všetkými druhmi dopravy do 19. marca, po ktorom budú prijímať ďalšie rozhodnutia. „Podstata tohto zákazu je ochrana domáceho trhu pred nedostatkom a rastom cien v dôsledku globálnych porúch na svetovom trhu,“ vyhlásila ministerka Dubravka Đedovićová-Handanovićová.
Ministerka pripomenula aj to, že Srbsko je krajinou, v ktorej občania platia za ropné produkty lacnejšie v porovnaní s ich reálnou cenou na burze, a že štát robí všetko pre ochranu občanov a hospodárstva.