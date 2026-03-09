K sviatku žien aj Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci uhostila jednu z najčítanejších súčasných srbských autoriek – Ljiljanu Šaracovú. Literárny večer a stretnutie autorky s čitateľmi sa konalo v knižničnej čitárni.
Hostku v piatok 6. marca privítala riaditeľka petrovskej knižnice Vesna Valihorová-Filipovićová, ktorá autorku v krátkosti aj predstavila. Zároveň moderovala večierok a pýtala sa autorky na jej postoje, zážitky a vôbec ako vznikajú jej knihy a kto jej v tom pomáha. Hostka hovorila aj o svojich historických románoch, o dielach so súčasnými námetmi, ako aj o hrdinoch svojich románov. Na záver odznela aj dlhšia diskusia a autorka zodpovedala na všetky zvedavé otázky prítomných a knihy záujemcom aj podpísala.
Ljiljana Šaracová, rod. Lazićová, je srbská spisovateľka a profesorka srbského jazyka. Narodila sa v roku 1971 v Smedereve. V rodnom meste absolvovala strednú školu a v Belehrade Filologickú fakultu, odbor srbská literatúra a jazyk so všeobecnou literatúrou. Dvanásť rokov pracovala v dopravnom podniku Lasta ako novinárka, redaktorka Revije Lasta a PR manažérka. Neskôr sa venovala pedagogickej práci a dnes pracuje ako učiteľka srbčiny v Základnej škole Stefana Dečanského v Belehrade. Je členkou Literárneho klubu Čukarica a častým hosťom v knižniciach a iných kultúrnych inštitúciách po celom Srbsku.
Pred vydaním svojho prvého románu sa dlhšie venovala poézii a publikovala básne. V roku 1997 Literárny klub Smederevo vydal zbierku jej básní Lutka učaurene duše. Zo všetkých doteraz vydaných deviatich románov sa prvý a tretí dočkali troch vydaní a ďalší až štyroch. Napísala aj dva romány pre deti a mládež Anjel s jedným krídlom a Toto som nepotrebovala. Ako spisovateľka je medzi čitateľmi uznávaná ako autorka kvalitnej srbskej prózy, ktorá šikovne spája minulosť a súčasnosť, takže prvé tri romány boli nominované na cenu NIN a román Múr tajomstiev bol nominovaný aj na cenu Ženské pero. Román Staršia bol tiež nominovaný na cenu NIN v roku 2019. Tínedžerský román Toto som nepotrebovala sa v roku 2024 dostal do užšieho výberu medzi 6 románov zo 75 prihlásených na cenu Politikinho zabavnika.