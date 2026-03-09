Naplno prebieha aj prvý tohtoročný Masters 1000 STP turnaj sezóny v Indian Wells. Kým je to v mužskej konkurencii prvý masters, tenistky za sebou už majú dve takéto podujatia, a to na Blízkom východe.
Keď sa vrátime k mužskej konkurencii, je pre nás najdôležitejšia správa, že Novak Đoković postúpil do tretieho kola, keďže si ešte v sobotu v druhom kole poradil v troch setoch s Kamilom Majchrzakom z Poľska výsledkom 4 : 6, 6 : 1, 6 : 2.
V tom stretnutí Nole prehral už v prvom geme na svoje podanie a 57. tenista sveta sa veľmi rýchlo ujal vedenia 4 : 1, keďže získal ešte jeden brejk. Potom Novak odpovedal rovnakou mierou a podarilo sa mu znížiť na 3 : 4. Následne mal pri stave 5 : 4 v prospech Poliaka šancu vyrovnať, ale nevyužil svoje dva brejkbaly. Po prvom sete tak svietil na ukazovateli skóre stav 0 : 1 v prospech Majchrzaka.
V druhom dejstve sa Novak konsolidoval a začal hrať agresívnejšie. Pomerne rýchlo získal dva brejky, ktoré potvrdil aj vlastnými dobrými podávaniami, a viedol 5 : 0. Potom Poliak získal čestný gem v druhom sete a Nole ho uzavrel v siedmom, čím vyrovnal na 1 : 1. V treťom, zároveň rozhodujúcom sete si hráči držali podanie až do stavu 2 : 2. Potom náš najlepší hráč pripravil brejk, potvrdil ho na vlastnom podaní a v siedmom geme po niekoľkých premrhaných príležitostiach na obidvoch stranách predsa znovu oslavoval Đoković.
Viedol 5 : 2 a v poslednom geme dosť rutinovane získal aj rozhodujúce body a triumfoval 6 : 2 a úhrnne teda 2 : 1 na sety.
Zaujímavosťou je, že prvý set poznačili kratšie body a ten, ktorý mal najviac zohraných gemov, trval takmer rovnako dlho ako nasledujúce dve dejstvá. Dokonca posledný set vlastne bol časovo najdlhší.
Nole v treťom kole vystúpi v dueli s Američanom Aleksandrom Kovačevićom, inak 72. hráčom svetového poradovníka. Dvaja tenisti sa zatiaľ stretli iba raz, a to na Roland Garros 2023 v Paríži a vtedy Novak výsledkom 3 : 0 triumfoval v prvom kole, nakoniec sa stal aj víťazom turnaja. Zápas tretieho kola na Indian Wells 2026 medzi Đokovićom a Kovačevićom je na programe v pondelok od 19. hodiny podľa stredoeurópskeho času.
Prehľad ostatných zápasov
Úspešný v druhom kole bol aj španielsky tenista Carlos Alcaraz, ktorý potvrdil úlohu prvého favorita na turnaji ATP Masters 1000 v Indian Wells, keď po víťazstve nad Bulharom Grigorom Dimitrovom 6 : 2, 6 : 3 postúpil do tretieho kola.
Medzi prekvapenia patrilo vypadnutie Rusa Andreja Rubľova, inak sedemnásteho nasadeného, ktorý prehral s Gabrielom Diallom z Kanady. S turnajom sa rozlúčil aj Karen Chačanov, ktorý v pozícii 16. nasadeného hráča podľahol Brazílčanovi Joaovi Fonsecovi.
Spomedzi nasadených tenistov vypadli ešte Talian Luciano Darderi a na turnaji skončil aj Čech Jiří Lehečka, ktorý podľahol Sebastianovi Baezovi z Argentíny.
V ženskej konkurencii na tomto turnaji do osemfinále postúpila bieloruská tenistka Arina Sabalenka. Svetová WTA jednotka si v treťom kole poradila s Rumunkou Jaqueline Cristianovou v dvoch setoch. V ďalšom kole sa stretne s víťazkou duelu medzi Kolumbijčankou Camilou Osoriovou a šestnástou nasadenou Japonkou Naomi Osakovou.
Aj poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do tretieho kola, keďže vyhrala v stretnutí s Američankou Kaylou Dayovou.
S turnajom sa však rozlúčilo niekoľko nasadených hráčok už v úvodných kolách podujatia, ako napríklad Američanka Emma Navarrová (20. favoritka), ako aj devätnásta Ľudmila Samsonovová z Ruska či kanadská tenistka Leylah Fernandezová, ktorá prehrala proti Češke Kateřine Siniakovej.
Úlohu favoritiek potvrdili Jessica Pegulová (piata nasadená v Indian Wells) triumfom nad Chorvátkou Donou Vekićovou, ako aj ďalšia Američanka Madison Keysová, ktorá vyradila Diane Parryovú z Francúzska.