Ministerstvo zahraničných vecí vlády Srbska v spolupráci s národnou leteckou spoločnosťou Air Serbia pokračovalo v misii evakuačných letov pre našich občanov z Blízkeho východu ešte jedným bezpečne realizovaným letom z Dubaja.
V oznámení sa uvádza, že špeciálnym letom z Dubaja bolo včera večer bezpečne dopravených domov 266 cestujúcich.
Na druhom evakuačnom lete do Dubaja od začiatku krízy delegáciu príslušného ministerstva viedol pomocník ministra Željko Jović. Delegácia do Spojených arabských emirátov odcestovala včera skoro ráno, aby dohliadala na to, že zriadenie ďalšieho vzdušného mosta z Belehradu na Blízky východ prebehne podľa plánu.
Ministerstvo, ako zdôraznil, vynakladá veľké úsilie, aby na všetky prosby a žiadosti odpovedalo v čo najkratšom možnom čase, a aby boli v súlade s objektívnymi možnosťami a zákonnými normami vyriešené čo najlepším spôsobom a v súlade s očakávaniami našich občanov.