Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Selenči a Občianske združenie Chór Ozvena a MOMS Selenča pripravili prezentáciu knihy Zakladanie a začiatky Báčsko-sriemskeho seniorátu roku 1791 autorky Dr. Daniely Marčokovej.
Uvedenie knihy sa uskutoční vo štvrtok 12. marca o 18. hodine v Lutherovom dome v Selenči.
Publikácia približuje historické okolnosti vzniku Báčsko-sriemskeho seniorátu a začiatky cirkevného organizovania evanjelikov na území dnešnej Vojvodiny na konci 18. storočia. Vychádza z archívnych prameňov a dokumentov, ktoré zachytávajú formovanie cirkevného a kultúrneho života slovenských evanjelikov na Dolnej zemi.