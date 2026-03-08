Šachový klub Kulpín pod vedením predsedu Rastislava Širku a tajomníka Radoslava Kolarského zorganizoval výročné zasadnutie včera v predvečerných hodinách. Výročné stretnutie šachistov, za prítomností hostí – kolegov šachistov z okolitých prostredí, sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne.
Počas stretnutia sumovali vlaňajšiu celoročnú činnosť klubu a plánovali aktivity na tento rok.
Správu o činnosti Šachového klubu Kulpín v roku 2025, ako aj správu Šachovej sekcie a finančnú správu predniesol tajomník klubu a vedúci Šachovej sekcie klubu Radoslav Kolarski. Vlani sa šachisti stretli až 100-krát. Absolvovali prípravy na turnaje, účasť na turnajoch vo viacerých prostrediach a hrali aj doma.
Kolarski skonštatoval, že vlani sa predovšetkým veľmi dobre darilo šachistom juniorom, medzi nimi spomenul Gabiela Melicha, Aleksu Radosavljeva, Dušana Šranku, Adrijana Šimu a ďalších.
Program práce na rok 2026, ako aj finančnú správu a správu dozornej rady predniesol predseda ŠK Kulpín Rastislav Širka.
Na záver zasadnutia schválili návrh, aby sa členské (pre dospelých členov klubu, vyjmúc študentov, ktorí neplatia) zvýšilo z 300 na 600 dinárov.
Ako inak, šachisti zakončili výročné stretnutie šachovou hrou. Po spoločnej večeri hrali rýchloťahový šachový turnaj, ktorý bol vhodnou bodkou za zoskupením šachistov v Kulpíne.