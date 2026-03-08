Členky Ženského spolku v Kovačici včera zorganizovali v poradí 68. čajanku venovanú Medzináodnému dňu žien.
Prítomných privítala predsedníčka spolku Anna Benková, ako aj predseda Obce Kovačica Petar Višnjički. Na zábave bola prítomná aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petrákova, predstaviteľky združení žien z Obce Kovačica a početní hostia.
V úvodnom programe odznel aj spev členiek ženskej speváckej skupiny pôsobiacej pri spolku pod vedením Alžbety Hriešikovej za hudobného sprievodu Adama Ďuricu.