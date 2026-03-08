K 8. marcu – Medzinárodnému dňu žien – najmladší členovia staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka pripravili celovečerný program. Detské tanečné a spevácke skupiny sa domácemu obecenstvu predstavili na koncerte s názvom Matkám z lásky, ktorý sa uskutočnil včera večer v tamojšej divadelnej sále. Bol to tradičný koncert detských skupín, ktoré pracujú v rámci tohto slovenského spolku.
Členovia dvoch detských skupín – mladšej a staršej – sa mali veru čím pochváliť a, ako povedala moderátorka programu Jaroslava Klinková, prítomní sa nestretli iba na koncerte, ale sa stretli aj pri niečom oveľa hlbšom – pri našich koreňoch. „Keď sa dieťa naučí prvú ľudovú pieseň, neučí sa len melódiu. Učí sa jazyk svojich predkov, kultúru a pocit spolupatričnosti,“ povedala.
Okrem hier a tancov, ktoré sa malí-veľkí ochotníci naučili za pomoci neúnavnej choreografky Ruženy Červenskej a nacvičovateliek Katky Šašovej a Ivany Viziovej, sa pred početným obecenstvom predstavili aj mnohí nádejní speváci, ktorí pre tento koncert pripravili nové piesne. Okrem už známych tancov sa včera večer uskutočnila aj premiéra choreografie Naprostried Pazova, s ktorou sa členovia staršej detskej skupiny zúčastnia na tohtoročných Jarných stretnutiach. Na vydarenom celovečernom programe vystúpila i ženská spevácka skupina Združenia pazovských žien, s ktorou pracuje Ružena Červenská.
Po účasti na festivale v Starých Bánovciach si najmladší členovia spolku Janka Čmelíka pozvali aj hostí – detskú skupinu KUS Izvor zo Starých Banoviec, ktorá sa predstavila so svojim bodom.
Tento koncert ukázal, že tradícia nie je krehká spomienka. Je živá. Spieva, tancuje a usmieva sa z javiska. Všetkých účastníkov sprevádzal orchester pod vedením Vladislava Gubečku. Na záver programu si spoločne zaspievali pieseň Viažem si kytičku, ktorou zablahoželali mamám, starým mamám a všetkým ženám k dnešnému sviatku – Dňu žien.
Mamy členov detských skupín sa zasa za úprimnosť a radosť svojich ratolestí odvďačili s veľkou láskou – originálne ozdobenou scénografiou, plnou ručne zhotovených pestrofarebných kvetov.