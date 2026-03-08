1435 – na uhorskom sneme v Bratislave kráľ Žigmund vydal tzv. Veľký dekrét, ktorým reformoval súdnictvo.
1494 – narodil sa taliansky maliar patriaci k zakladateľom florentského manierizmu Rosso Fiorentino.
1714 – narodil sa Carl Philipp Emanuel Bach, nemecký čembalista, skladateľ a pedagóg, syn a žiak Johanna Sebastiana Bacha.
1731 – zomrel český sochár a rezbár Ferdinand Maximilián Brokoff.
1847 – narodil sa Sima Lozanić, chemik, prvý rektor Belehradskej univerzity. Bol členom a istý čas aj predsedom Srbskej kráľovskej akadémie.
1817 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši maliar, sochár, prírodovedec a pedagóg Jozef Božetech Klemens.
1861 – v Budíne vyšlo prvé číslo humoristického časopisu Černokňažník. Jeho vydavateľom bol Viliam Pauliny-Tóth.
1888 – zomrel srbský botanik Josif Pančić. Bol prvým predsedom Srbskej kráľovskej akadémie. Objavil endemický reliktný ihličnan známy ako Pančićov smrek (lat. Picea omorika) a relikt ramondie (lat. Ramonda serbica, Ramonda nathaliae).
1910 – na druhej medzinárodnej konferencii socialistických žien v Kodani z iniciatívy nemeckej revolucionárky Kláry Zetkinovej sa ustanovil 8. marec ako Deň žien na pamiatku demonštrácií amerických žien v Chicagu 8. marca 1909. Prvá oslava Dňa žien v Srbsku sa konala v roku 1914
1917 – zomrel nemecký konštruktér a vynálezca riaditeľných vzducholodí s pevnou konštrukciou Ferdinand Von Zeppelin.
1917 – v Petrohrade sa začal na výzvu boľševikov politický štrajk s účasťou asi 130-tisíc osôb.
1974 – v Paríži otvorili medzinárodné letisko Charlesa de Gaullea.
2014 – let Malaysia Airlines MH370 na ceste z Kuala Lumpur do Pekingu zmizol. Zahynulo všetkých 239 ľudí na palube.