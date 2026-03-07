Na 13. zasadnutí aktuálneho zloženia Zhromaždenia obce Kovačica dňa 9. marca pred výborníkmi bude 24 rokovacích bodov.
V programe zasadnutia je návrh prvého opravného rozpočtu Obce Kovačica na rok 2026, ako aj návrh zmien a doplnení obecného kádrového plánu na tento rok. Bude sa tiež rokovať o pravidlách o uskutočnení práva na jednorazovú pomoc pre novorodeniatka, ako aj o pravidlách o hradení trov prepravy, pobytu a stravovania detí a žiakov z územia Obce Kovačica.
Na zasadnutí sa bude hlasovať aj o návrhu rozhodnutia o pozbavení funkcie riaditeľky Galérie insitného umenia, ako aj o vymenovaní úradujúcej riaditeľky danej ustanovizne. Medzi rokovacími bodmi je tiež návrh rozhodnutia o vymenovaní nových členov správnej a dozornej rady výboru Strediska pre sociálnu prácu Kovačica.