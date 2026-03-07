1386 – v Budíne spáchali atentát na uhorského kráľa Karola II. Malého.
1573 – podpísaním mieru v Konštantínopole sa skončila vojna medzi Tureckom a Benátkami. Turci v nej získali Cyprus.
1792 – narodil sa John Frederick William Herschel, britský astronóm, fyzik, priekopník fotografie, objaviteľ vyše 3300 dvojhviezd.
1793 – revolučné Francúzsko vyhlásilo vojnu Španielsku.
1850 – narodil sa prvý česko-slovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
1876 – patent na vynález telefónu bol udelený americkému vynálezcovi Alexandrovi Grahamovi Bellovi.
1906 – fínsky senát schválil zavedenie volebného práva pre ženy.
1913 – zahynul Mihajlo Petrović, prvý srbský pilot.
1926 – uskutočnil sa prvý úspešný transoceánsky rádiotelefónny pokus o spojenie medzi New Yorkom a Londýnom.
1989 – Irán oznámil prerušenie diplomatických stykov s Veľkou Britániou pre jej postoj k afére okolo knihy Salmana Rushdieho Satanské verše.
1999 – zomrel americký filmový režisér, scenárista a producent Stanley Kubrick., jedna z najkontroverznejších postáv svetovej kinematografie.
2003 – prvým prezidentom Srbska a Čiernej Hory sa stal Svetozar Marović z Demokratickej strany socialistov.