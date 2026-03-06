V novosadskej Mestskej radnici sa dnes konalo prvé veľké koordinačné stretnutie pri príležitosti organizácie 10. Športovej olympiády školskej mládeže Vojvodiny, ktorá sa uskutoční v Novom Sade od 20. do 24. mája 2026. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia mestských správ, verejných a verejno-komunálnych podnikov a inštitúcií s cieľom zabezpečiť včasnú prípravu tohto najvýznamnejšieho školského športového podujatia.
Vzhľadom na to, že Nový Sad bude v tomto roku niesť prestížny titul Európske mesto športu, organizácia 10. ročníka tejto olympiády predstavuje prioritnú úlohu, ktorá si vyžaduje plnú koordináciu všetkých mestských zložiek – od športovej infraštruktúry až po bezpečnostnú a logistickú podporu, uvádza v oznámení.
Na stretnutí boli vytvorené operatívne pracovné skupiny, do ktorých boli delegovaní zástupcovia všetkých relevantných inštitúcií, čím bol položený pevný základ pre efektívnu realizáciu podujatia.
Mesto Nový Sad ako hostiteľ privíta viac ako 6-tisíc mladých športovcov v 14 športových disciplínach.