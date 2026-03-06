Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí prijala nariadenie o mimoriadnom intervenčnom opatrení na podporu výrobcov sušeného mlieka (mlieka v prášku) pre dodávky výrobcom cukroviniek, resp. zmrzliny, ktorým sa stanovuje spôsob vykonávania tohto mimoriadneho opatrenia.
Prostriedky boli vyčlenené na účinné a včasné predchádzanie a odstraňovanie porúch na trhu.
Mimoriadne intervenčné opatrenie zabezpečuje finančnú podporu výrobcom sušeného mlieka, ktorá sa udeľuje na základe akceptovanej ponuky na dodávku sušeného mlieka vyrobeného z mlieka domáceho pôvodu.
Ponuka musí byť vystavená po 1. januári 2026 a výrobca sušeného mlieka je povinný realizovať dodávku výrobcovi cukroviniek alebo zmrzliny v súlade s riešením predpísaným týmto nariadením.