Včera popoludní (5. marca) sa zoskupili členky a členovia Spolku petrovských žien a medzi seba si pozvali aj hostí z miestnej samosprávy a družobných inštitúcií a združení. Uskutočnili pritom výročné zhromaždenie a navzájom si povedali, ako vlani pracovali a na tento rok si naplánovali ďalšie aktivity. Predsedníčka SPŽ Katarína Rašetová na úvod privítala hostí a navrhla pracovné predsedníctvo na toto zhromaždenie.
V roku 2025 v Spolku petrovských žien zaznamenali mnoho aktivít a významných momentov. Venovali sa pripomenutiu dňa založenia, resp. obnovenia činnosti spolku a pokračovali v pondelkových stretnutiach. Ďalšia pozoruhodná akcia, v ktorej sa pravidelne zúčastňujú, je festival klobás. Vyprážali škvarky a varili svadobnú kapustu. Dobrá spolupráca a kontakty s inými spolkami ani vlani nevystali. Priadky sa stali znovu aktuálne a Petrovčanky prijali pozvanie do Silbaša, Lalite, Iloka a Kysáča a vo februári aj v Petrovci zorganizovali spolkárske priadky a prítomné boli spolky z Kulpína, Hložian, Kysáča, Pivnice, Lalite a Silbaša. Pobudli aj v Kulpíne na podujatí kukuričné hody a v lete aj na Predslávnosťových dňoch. Medzinárodný deň žien už tradične oslávili pri spoločnej večeri. Minulý rok z príležitosti tohto sviatku boli na zábavách aj v Hložanoch a v Lugu, kam potom odišli aj v auguste na podujatie V lipovom chládku a medovom sládku. Na veľkonočné sviatky upravili výklad na budove, boli tiež v Hložanoch na Výstave veľkonočných aranžmánov, dekorácií a kraslíc, ako i v rumunskom Nadlaku. V Hložanoch pobudli aj počas folklórneho festivalu a v októbri na tradičnej zemiakovej zábave. Programovú aktivitu Zima s knihou realizovali úspešne vo februári. Navštívili aj Laliťanky počas organizovania krojovej zábavy, v Klube poľnohospodárov vypomáhali v kuchyni pri rovnaní ciest. Pripravili a predávali i huspeninu, pirohy, kým svadobnú kapustu varili aj mimo ustálených dátumov, akými sú Dni Petrovca a SNS a Klobásafest, takže gastronómia si kliesnila cestu na rebríčku ich aktivít.
Zapojili sa i do jarného upratovania centra Petrovca a Prvý maj oslávili v spolku. Vlani po 10 rokoch sa po tretíkrát na nádvorí spolku hrdo vypínalo májové drevo, ktoré postavili a ozdobili muži. V SPŽ ho mali celý mesiac a v júni zorganizovali váľanie májového dreva pri oslave a s primeraným programom. Prijali aj pozvanie zúčastniť sa na poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade. Počas osláv Dní Petrovca aj vlani mali tortiádu a varenie svadobnej kapusty úradným hosťom. Spevácka skupina Petrovčanky tiež bola zapojená do programu.
Členky SPŽ sa v Silbaši zúčastnili podujatia Čaro višieň a na výstave v združení umelcov v Petrovci a na premiére knihy z príležitosti výročia obnovenia Červeného kríža. Spolkárky prijali pozvanie z Odžakov na mestské oslavy a z Maglića na oslavy Vidovdanu. Vlani im Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí schválil 2 700 eur na odchod a pobyt na Detve na Slovensku, kde na Podpolianskych slávnostiach aktívne boli účastné na Krajanskej nedeli, kde sa predstavili tradičnou gastronómiou. Počas SNS mali nainštalovanú etnografickú ambientnú výstavu a ich výstavy počas roka navštívia početní hostia aj organizované zájazdy.
Programom Petrovčanky majú vytýčenú spoluprácu s inými spolkami a boli aj v Kysáči na sarmiáde, v Pivnici na literárnom stretnutí a účinkovali v dielňach, ktoré organizovala Asociácia slovenských spolkov žien v Bajši a v Selenči. Najkrajšie kamarátenie s inými spolkárkami mali na vlastnej Batôžkovej zábave v novembri. Od 7. do 10. novembra 2025 odcestovali do Martina na Zabíjačkové hody a spolkárky sa zúčastnili humanitárnej akcie pre malú Emu Medveďovu predajom kapusty a tiež medovníky poslali do Bratislavy, kde sa predávali na dobročinnom koncerte. Nezabúdajú ani na Mikuláša v Združení MY a s radosťou ich s darčekmi navštívili aj vlani. Spolková účasť na Vianočných trhoch je každoročná: mali stánok, čoraz menej ručných prác a čoraz viac koláčov, slaných pečív, teplé langoše, varené víno a čaj. Spolok petrovských žien v snahe priblížiť dnešnému človeku našu minulosť, aby nezabudol na svoje korene. V tom smere sa snažia vychovávať deti, škôlkarov a žiakov. Vlani s troma triedami žiakov miestnej základnej školy organizovali prišívanie gombíkov, čistenie zeleniny a vypekanie keksíkov.
Z finančnej správy podanej Annou Mučajiovou vidno, že financie čerpali z vlastných zdrojov, z Obce Báčsky Petrovec, ale i z projektov, ktoré zaslali do pokrajiny a do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na účte mali viac ako 690 000 dinárov a mnoho toho ešte dobrovoľne odrobili a financovali z vlastných. Členské z 500 v tomto roku zvýšili na 1 000 dinárov a vlani si ho zaplatilo 62 členov.
Veľkú vďaku za ich ochotnú činnosť im na záver zasadnutia vyjadrili aj prítomní hostia. Na prvom mieste je ochota, snaha a predovšetkým podpora v každom zmysle ich členiek. Aj keď už nie sú najmladšie, sú vždy a všade, preto im patrí veľká vďaka.