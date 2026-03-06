Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom. Hovorili o kľúčových výzvach, ktorým dnes čelí Európa a svet. Vymenili si názory na reformné procesy v krajine, situáciu v regióne, ako aj na aktuálne geopolitické napätie a rastúce bezpečnostné riziká, ktoré si vyžadujú zodpovedný prístup všetkých.
Po stretnutí Vučić vyhlásil, že Srbsko zostáva odhodlané spolupracovať s Radou Európy pri posilňovaní demokratických inštitúcií, právneho štátu a ochrany ľudských práv ako základov stabilnej a bezpečnej spoločnosti. Prezident dodal, že v takýchto časoch zostávajú dialóg, spolupráca a zodpovednosť štátov jedinou cestou k zachovaniu stability na našom kontinente.