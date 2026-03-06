Predseda vlády Srbska Đuro Macut včera absolvoval online stretnutie s veľvyslancom, vedúcim Misie Srbska pri Európskej únii a vedúcim Operačného tímu pre prístup Srbska k EÚ Danijelom Apostolovićom a predstaviteľmi Ministerstva informovania a telekomunikácií, Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy, Ministerstva pre európsku integráciu, Regulačného úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby (RATEL) a Generálneho sekretariátu vlády.
Macut so spolubesedníkmi hovoril o aktivitách a dokumentoch, ktoré je potrebné pripraviť a zaslať Európskej komisii, aby sa implementoval režim V roamingu ako doma. Hovorili aj o dynamike prác a možnostiach urýchlenia procesu vypracovania návrhov zmien a doplnení zákonov, nariadení, vyhlášok a podzákonných aktov, aby sa čo najskôr dosiahol konečný výsledok – zrušenie roamingových poplatkov pre občanov Srbska.
S cieľom úplného zosúladenia s právnymi aktmi EÚ v oblasti roamingu bola vytvorená pracovná skupina na prípravu návrhu zákona o zmenách a doplneniach Zákona o elektronických komunikáciách, nariadenia, ktorým sa transponuje nariadenie (EÚ) 2022/612 Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v EÚ, sprievodných vyhlášok a ostatných podzákonných aktov.