Minister informácií a telekomunikácií vo vláde Srbska Boris Bratina sa včera stretol s predstaviteľmi Pošty Srbska na čele s riaditeľom Zoranom Anđelkovićom, aby diskutovali o ďalších plánoch rozvoja a zlepšovania služieb, ktoré Pošta Srbska poskytuje občanom, so zameraním na digitalizáciu poštových služieb.
Účastníci rozhovoru si vymenili názory na spôsoby modernizácie prevádzky a zavádzania moderných riešení, ktoré prispejú k efektívnejšiemu a dostupnejšiemu poštovému systému.
Osobitná pozornosť bola venovaná priblíženiu digitálnych služieb starším používateľom, aby sa im uľahčilo používanie poštových služieb a umožnil sa ľahší prístup k novým technológiám.
Diskutovali aj o ďalších dôležitých témach v oblasti poštovej prepravy a ďalšieho zlepšenia kvality služieb. Zhodli sa, že spolupráca medzi Ministerstvom informácií a telekomunikácií a Pošty Srbska bude pokračovať s cieľom rozvoja moderného, efektívneho a občanom priateľského poštového systému.