Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa včera stretol s ministerkou vnútorného a zahraničného obchodu Jagodou Lazarevićovou a ministrom zdravotníctva Zlatiborom Lončarom. Na stretnutí hovorili o cenách liekov a zásobovaní trhu, čo je jednou z najdôležitejších otázok pre fungovanie nášho zdravotného systému.
Konštatovali, že trh je riadne a stabilne zásobovaný, čo je kľúčové pre bezpečnosť a zdravie občanov, a že lieky na predpis sú v Srbsku naďalej jedny z najlacnejších v Európe, čo potvrdzuje zodpovednú politiku štátu.
Premiér s ministrami hovoril aj o cenách voľnopredajných liekov a výživových doplnkov, ktoré sú výrazne vyššie. Zhodli sa na tom, že je nevyhnutné pokračovať v rozhovoroch o možnostiach zníženia ich cien, pričom sa bude dbať na záujmy občanov a rešpektovať spoločnosti pôsobiace na domácom trhu.
Premiér na záver zdôraznil, že dostupnosť liekov, stabilný trh a starostlivosť o zdravie občanov zostávajú spoločným cieľom a absolútnou prioritou vlády Srbska.