Primátor Nového Sadu Miloš Vučević sa stretol dnes s delegáciou Európskeho parlamentu na čele s poslancom Milanom Zverom. Hovorili o skúsenostiach Nového Sadu počas realizácie projektu Európske hlavné mesto kultúry. Vučević vyjadril spokojnosť, že mal možnosť vymeniť si názory so skúsenými politikmi zo Slovinska, Bulharska, Chorvátska a Španielska.

„Zástupcovia Európskeho parlamentu nás neprišli hodnotiť, ale oboznámiť sa s našimi názormi a dojmami a podeliť sa o skúsenosti zo svojich miest a krajín a zo svojho doterajšieho pôsobenia v oblasti kultúry. Opýtal som sa aj o vzťahu Európskej únie k Srbsku, o postoji, ktorý zaujíma k regiónu, o záväzkoch krajín, pokiaľ ide o prístupové cesty, pretože je cenné počuť ich názory. Ide o skúsených politikov, ktorí boli ministrami vo vládach svojich krajín a od takýchto úspešných ľudí sa môžeme vždy učiť, hoci na všetky problémy sa nemusíme pozerať rovnako. Právo na rozmanitosť je veľkou hodnotou demokracie,“ zdôraznil Vučević.

Poslanec Milan Zver uviedol, že členovia delegácie patria do stáleho výboru Európskeho parlamentu, ktorý sa venuje kultúre, a že navštevujú mestá – európske hlavné mestá kultúry – aby sa zoznámili s organizátormi podujatí.

„Zaujalo nás, že v roku 2022, v roku titulu, sa uskutoční viac ako 4 000 podujatí, na ktorých sa zúčastní 5 000 umelcov, domácich aj zahraničných. Je to začiatok novej éry v kultúre tejto krajiny a regiónu a už teraz je badateľné, že medzinárodná kultúrna spolupráca sa zintenzívnila. Sme radi, že umelecký koncept programu Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry je inšpirovaný základnými hodnotami Európskej únie, ktorými sú ľudské práva, multikultúrnosť, medzikultúrny dialóg a environmentálne povedomie. Nový Sad je teraz členom skutočnej rodiny 60 miest, ktoré získali titul EHMK, a to môže využiť na napredovanie aj po roku 2022. Novosadčania môžu byť hrdí na to, že ich mesto je medzi prvými, ktorí získali titul Európske hlavné mesto kultúry mimo EÚ,” zdôraznil Milan Zver.