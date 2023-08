Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v piatok 11. augusta realizovala tri úspešné pracovné zasadnutia medzi vojvodinskými Slovákmi. Návšteva delegácie v Matici slovenskej v Srbsku, NVU Hlas ľudu a Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny bola významná v kontexte kontinuity dobrej spolupráce s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a bola to príležitosť spoznania nového predsedu ÚSŽZ Miloša Koterca.

Ako prvé, delegácia, ktorú tvorili Miloš Koterec, predseda ÚSŽZ, Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, a Milina Sklabinská, členka strategicko-politického odboru ÚSŽZ, navštívili Maticu slovenskú v Srbsku.

O kľúčových bodoch jej fungovania a o aktuálnych postupoch realizácie projektov diskutovali s predsedom Matice slovenskej v Srbsku Branislavom Kulíkom. Počas diskusie boli prítomné aj podpredsedníčka MSS Anna Horvátová, ako aj tajomníčka MSS Zdenka Chalupková. Jednou z tém, o ktorých hovorili, bolo aj menšinové školstvo v Srbsku, ktoré dlhodobo ÚSŽZ aj podporuje.

V pokračovaní delegácia navštívila aj NVU Hlas ľudu, kde ich privítala riaditeľka tejto ustanovizne a výborníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad Milana Arňašová Radićová. Trojčlenná delegácia mala možnosť pozrieť si celú, čiastočne zrekonštruovanú budovu, v ktorej sídli redakcia týždenníka Hlas ľudu, ale aj spoznať sa s jej pracovníkmi.

O doteraz realizovaných projektoch a o budúcich cieľoch NVU Hlas ľudu hovorila v rámci stretnutia riaditeľka Milana Arňašová Radićová, ktorá akcentovala na nevyhnutnosť finalizácie kompletnej rekonštrukcie budovy. Zároveň vyjadrila vďaku Úradu, ktorý každoročne podporuje tento jediný slovenský týždenník v Srbsku.

Do tretice delegácia sa vybrala aj do Nového Sadu, kde si spolu s predsedníčkou NRSNM Dušankou Petrákovou obzreli potenciálnu budovu Slovenského centra. Následne sa presunuli do priestorov NRSNM, kde sa konalo pracovné zasadnutie, ktorého prítomnými boli okrem hore spomenutej trojčlennej delegácie z ÚSŽZ a predsedníčky NRSNM Petrákovej aj ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová, veľvyslanec SR v Belehrade Fedor Rosocha, riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Feketeová, pokrajinský poslanec a riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový a úradujúca riaditeľka ÚKVS Anna Speváková.

Témou diskusie bola podpora vojvodinských Slovákov zo strany Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas stretnutia hovorili aj o kapitálnych projektoch, ktoré budú realizované v prospech slovenskej menšiny v Srbsku.